Имеется программа ,написанная на языке delphi7 +ado+БД access.Для ознакомления с её функциями,можно прочитать прикреплённый файл "для ознакомления".Требуется её доработать.Задание на доработку в файле "ТЗ июнь.doc".Исходный текст программы будет предоставлен успешному кандидату.Резюме с примерами Ваших работ ...
Создание WEB авторегистратора
Требуется программист для написания программы на WIN API (необходим небольшой объем приложения). Работа приложения напрямую с Internet Explorer - автоматическое заполнение форм на определенном сайте (работа со всеми стандартными компонентами включая ListBox и т.д.). Работа должна быть в невидимом режиме. ICQ для контакта и дополнительных данных 522755
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно написать программу для симуляции маршрутизатора на C/C++. Маршрутизатор при старте берет данные о его соседях из файла конфигурации (данные о структуре файла и другие подробности я напишу при заказе). Затем каждые 20-40 секунд он ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Имеем логический модуль серверной части и клиентскую часть установленную на мобильном телефоне. Нужно написать модуль , который обеспечит связь сервер-клиент-сервер и сервер - MySQLЗакрыт16 лет назад
- $10
Здравствуйте, уважаемые друзья! Есть реализованный графовый редактор на Delphi, но необходимо его немного доработать, а именно нужно доработать поиск всех подграфов заданного графа. Все уточнения по аське: 596974714Закрыт16 лет назад
Условия задачи Необходимо написать приложение - совершенно не важно на чем, которое будет работать у клиента (Для простоты все клиенты пользуются Win XP), будет захватывать видео с его веб камеры и отправлять ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Интересует программное решение примерно со следующими функциями: фильтрация либо протоколирование сообщений в исходящем потоке электронной почты; фильтрация либо протоколирование HTTP-потока данных, которые могут представлять угрозу утечки конфициальной информации; выявление нежелательной ...Закрыт16 лет назад
Project: support for burning cd/dvd with image files from our app Self-explanatory project. We need to support (similar to File->Save As…) burning of image files directly from our app. This implies providing ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходима программа генератор строк на основе слов, или же по простому - генератор паролей на основе слов. Интерфейс: 3 поля, два числовых, одно для входного файла 1 - минимальная длинна сгенерированного пароля (цифра) ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Нужна программа, которая выполняла следующие функции для доменов: Первая часть: 1. Обработка txt документа: я указываю программе txt файл, он очищает его и оставляет только доменные имена. (Такие листы можно скачать ...Прикладное ПО18 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуеться программист из Минска, звоните по тел.:+375 44 7699182, пишите на E-mail: [email protected]Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад