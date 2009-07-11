Создание WEB авторегистратора

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок546 просмотров

Требуется программист для написания программы на WIN API (необходим небольшой объем приложения). Работа приложения напрямую с Internet Explorer - автоматическое заполнение форм на определенном сайте (работа со всеми стандартными компонентами включая ListBox и т.д.). Работа должна быть в невидимом режиме. ICQ для контакта и дополнительных данных 522755

16 лет назад
buratinishe
Михаил 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
16 лет назад
$600
7 дней
Найден компромисс , разработчик появился и вышел на связь. Обещает закончить проект до конца. Претензию снимаю.
Пока - просто плюс.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
16 лет назад

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