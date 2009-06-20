Приватный проект для 4VIY

http://league.apofig.ru/index.php есть онлайн лига, где люди могут обьеденятся в команды и назначать друг другу игры, очки там рейтинг автоматом и т.п. штучки.

На лиге в некоторых командах есть нечестные игроки которые используют читы, мы бы хотели сделать такой античит - программку которую нужно запускать перед началом "групповой игры" (матча). Программа будет писать в лог какие либо данные (в основном данные о процессах и инфе о них) ... можно ещё 3-4 скриншота сделать пока запущена игра (проверять просто есть ли процесс там hl2.exe) как только процесс пропал (игру закрыли) программа отсылает данные на веб... в автоматическом режиме...

как бы каждая игра на лиге, фиксируется и есть http://league.apofig.ru/index.php?ind=league&op=match&type=5x5&ide=58731 к каждому матчу страница - куда люди прикрепляют записи игр, скриншоты и т.п. ...

вообщем думаю сделать обработчик логов

что бы он смотрел по размеру процесса, названию и т.п. и выискивал у игроков все известные читы ... после этого лига будет блочить команду где обнаружен такой игрок до выяснения.