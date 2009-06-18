Написать программу-конвертор КЭ моделей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки300 просмотров

Задача должна быть решена в виде класса base::ContactFEReader на С++, который имеет методы:

- Read (имя файла, тип решателя, имя детали) - чтение КЭ файла

- Check() - проверка сетки на корректность

- GetValues() - выдать данные в требуемом формате

должен применяться antlr (обязательно)

16 лет назад
EvgeniiiP
Евгений 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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