Создание мастер сервера для игры Counter Strike

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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Интересует цена, за создание мастер сервера Для игры Counter Strike 1.6

Прошу в заявках писать цена/срок

Более подробно в ТЗ!

Спасибо!

12 лет назад
Setmaster
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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