Создание мастер сервера для игры Counter Strike

ПИШИТЕ МНЕ В СКАЙП НА МОБИЛЬНИК ryabovmobil ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ДОКУМЕНТАХ И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО И КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ДАМ ЛИЧНО ЕСЛИ ВЫ В СИЛАХ ПОМОЧЬ! Есть такая карта http://maps.rosreestr.ru/Portal/ используя http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer/export Хотим сделать ПО для ...