Создать 6 макросов для Word

программа на с# - каркас для дальнейшего использования вот по этому вебинару http://www.finam.ru/webinars/course45/program160/schedule или вот отсюда http://stocksharp.com/forum/yaf_postst5769_Osnovy-alghotorghovli.aspx 1) установить мне на пк visual studio на teamviewer - у меня не получается почему-то ошибку выдает 2) создать проект ...