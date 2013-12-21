Требуется программка, которая будет строить спектр

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Закрыт2 заявки187 просмотров

здравствуйте, есть задача по построении спектра огибающей сигнала.

Дано, существует сигнал,сигнал гармонический синусоидальный с частотой 159,159 герц.

Сигнал оцифрованный в приложенном файле текстовом.

Нужно, создать программку на любом языке программирования, лучше использовать Дельфи.

Либо Сделать модель например в Матлаб+simulink с графиками.

Итак программка должна делать следующее.

1 наложить полосовой фильтр 800 герц на сигнал.

2 Выделить из сигнала огибающую. (через производную функции)

3 Построить спектр этой огибающей.(Спекр строить через БПФ)

Вообщем ищется специалист, который работал с теорией обработки сигналов.

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11 лет назад
Vladimmm
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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