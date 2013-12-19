При помощи стандартных инструментов с# (HttpWebRequest и т.д.) выполнить вход на https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/menu/ru/purchaseStartSearch 500р. на карту Сбербанка. т.е. приложение выполняет GET, берет куки, POST с логин-пароль, профит! ...
Написать скрипт приема данных от GPS трекера
Есть GPS трекеры Galileo Sky lite. Есть полное описание протокола обмана данными с сервером. Есть работающий скрипт, который собирает данные и заносит их в БД. Но переодически скрипт виснет. Нужно переписать скрипт для того чтобы он работал стабильно, либо написать заноdо. Предпочитаемые языки С++ или JAVA. Скрипт работает на VDS под Linux'ом
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