Написать скрипт приема данных от GPS трекера

Есть GPS трекеры Galileo Sky lite. Есть полное описание протокола обмана данными с сервером. Есть работающий скрипт, который собирает данные и заносит их в БД. Но переодически скрипт виснет. Нужно переписать скрипт для того чтобы он работал стабильно, либо написать заноdо. Предпочитаемые языки С++ или JAVA. Скрипт работает на VDS под Linux'ом