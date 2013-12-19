Написать скрипт приема данных от GPS трекера

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки196 просмотров

Есть GPS трекеры Galileo Sky lite. Есть полное описание протокола обмана данными с сервером. Есть работающий скрипт, который собирает данные и заносит их в БД. Но переодически скрипт виснет. Нужно переписать скрипт для того чтобы он работал стабильно, либо написать заноdо. Предпочитаемые языки С++ или JAVA. Скрипт работает на VDS под Linux'ом

Java
11 лет назад
EstChe
Никита 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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