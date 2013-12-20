Для постоянной работы в американской компании разыскивается .net программист для разработки .net сервера. Сервер уже есть и работает, необходимо дальнейшая разработка. Работа удаленная, график свободный, full time. Знание английского обязательно. Опыт написания серверов ...
Блок схема к программе
https://www.dropbox.com/s/0x3hh9wm7v463vf/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8.rar
Не всей программы. А только её основных частей( двух-трёх)
Пример оформления http://yunpan.cn/QDrsQGPUmt3eu
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