Блок схема к программе

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  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок183 просмотра

https://www.dropbox.com/s/0x3hh9wm7v463vf/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8.rar

Не всей программы. А только её основных частей( двух-трёх)

Пример оформления http://yunpan.cn/QDrsQGPUmt3eu

11 лет назад
saikle
Андрей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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