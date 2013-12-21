Видеопоздравление нужно "засунуть" на флешку

Всем привет.

Есть 3-минутный ролик (Поздравление с новым годом) (95Mb). Он будет записан на флешке/диске для воспроизведения оффлайн на компьютерах под Windows XP/7.

Нужно сделать так, чтобы ролик запускался только 31 декабря, при попытке открытия раньше или позже выдавал сообщение: До нового года осталось NN дней.

Никакой криптозащиты не требуется. Проверка времени по локальным часам.

Используемая технология любая (нам кажется скомпилированный флэш, но все обсуждается)

Вид работы: разовый.

Исходные данные: ролик и интервал разрешенного времени.