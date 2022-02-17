Winforms cefsharp оптимизация

Программа позволяющая копировать данные и вставлять в форму на сайт, результат обратно в ексель. бюджет 3000 Руб
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есть проект на cefsharp. создается несколько экземпляров браузера (10+), хостятся внутри tabcontrol. в общем классика... в каждом из браузеров открывается webcam-стрим от нас.
проблема в том, что эта "конструкция" слишком ресурсопотребляемая, 80% и больше, в то же время google chrome 30-40%.
пробовали делать неактивные браузеры невидимыми, 0 х 0 px - получается слишком хорошо, нагрузка падает до ~0%, но и стримы начинают тормозить, особенно при активации браузера.
собственно нужно предложить решение, которое бы приблизило к эталонному google chrome.
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