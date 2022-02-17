Создание софта

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка563 просмотра
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Создание софта Софт, который будет управлять множеством аккаунтов телеграм.

Основная цель: создание фейковой видимости трафика

Софт в котором будет:

1. Авторег аккаунтов телеграм:

1) Загружаешь лист из условно 500 ников, 500 юзернеймов, 500 фотографий

2) Привязываешь его к токену smsactivate или любому другому аналогичному сервису

3) Он сам регает аккаунты, убирает видимость онлайна и вносит их в базу чтобы ей потом управлять

2. Хранение аккаунтов телеграм

1) Хранение созданных аккаунтов

2) Добавление уже созданных аккаунтов

3) Возможность войти в аккаунт, созданный софтом 

4) Возможность удалить аккаунт (в случае бана или ограничений)

3. Управление аккаунтами

1.

ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО, НО ЕСЛИ НЕ СМОЖЕТЕ РЕШИТЬ ВОПРОС С КАПЧЕЙ, ТО ВСЕ РАВНО ПИШИТЕ

Автоматическое

1) Одновременно/поочередно аккаунты подписываются на одну или несколко групп + если потребуется, проходят капчу 

2) Писать в чат после вступления в группу/группы 

3) Оставлять комментарии под постом/постами 

(Текст сообщения, комментария, ссылки на группы, посты – задаются в ручную списком)

Ручное

1) Возможность писать в чат софта разные сообщения, а они будут отображатся например под постом так чтобы каждое сообщение было от лица нового аккаунта. 

2) Ровно также в окне софта напрмиер 1000 раз нажать подписаться и пройти капчу вручную, таким образом все аккаунт которые в базе подпишутся на группу.

4. Функции/настройки

1) Умение проходить капчу при вступлении

(от 'просто нажать на кнопку' до 'выбрать изображение на картинке или посчитать математичекский пример')

Примеры капч покажу лично.

2) Ввод всех/выбранных аккаунтов в онлайн нажатием кнопки (жму кнопку, выбранные аккаунты входят в онлайн и находятся в нем пока не отключу)

3) Переключение режимов – делать задачи одновременно какому-то количеству аккаунтов или поочередно с заданной скоростью

4) Выбирать скорость между действиями аккаунтов (например, после выполнения д-й 1 аккаунтом, задержка в 10 секунд и затем приступает к выполнению другой)

5) Конечно же, выбирать количество аккаунтов. Менять ники, аватарки в случае необходимости также быстро.

6) Выбирать количество групп, на которые нужно подписаться, постов, которые нужно прокомментировать

7) В случае невалидности аккаунта, его автоудаление из базы и оповещение об этом

8) Задать текст разных комментариев и чтобы боты с задержкой поочередно комментили.

9) Проверка активных аккаунтов

Возможно что-то вспомню/надумаю в процессе обсуждения задачи, но основные моменты расписал

Софт должен быть удобный в использовании (желательно как exe файл), управляться просто нажатием кнопок или управлением ползунков для скорости (без прописывания комманд)

При передаче софта также отдается исходник.

В личном диалоге объясню, для чего это нужно и как это должно работать

Без предоплат, работа только через посредника/безопасную сделку на фриланс сайте.

Заранее обговрим, что если я передумаю или не захочу, а работа выполнена в соотвествии с тз, то посредник отдает деньги вам, тк работа выполнена.

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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