Доработка joomla шаблона

Здравствуйте. Поставил шаблон, он не много с демо не совпадает, скажите как подогнать. Вот то что есть у меня http://mikis.ru а вот адрес того что хотел бы видеть http://demo.joomlajunkie.com/ (вверху выбрать демо шаблона JJ Flex Photo). Конкретно, вот что меня интересует -

1) в верхем правом углу есть ClientLogin. У меня такого нет.

2) В центре область с 3 новостями с кнопкой open/close. (вверху и внизу страницы). Тож такого нет у меня.

---- ВОТ ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ШАБЛОНА http://4gb.ru/v/91857 (временами может не качаться) ----