Разработка интерфейса несложной Flash-игры

Приватный проект для фрилансера degauss. Нарисовать сплэшскрин, как договаривались при переписке.
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Здравствуйте.
Требуется Художник-Дизайнер для создания графики flash-игры.
Краткие сведения:
Необходимо разработать хороший, понятный, качественный интерфейс игры.
– Только 2D графика!
– В игре около 20 окошек: одно главное окно, и несколько дополнительных (например меню, загрузить/сохранить игру, таблица рекордов, список разработчиков, интро, и т.д.)
– Все уровни практически в одном и том же стиле. Для каждого уровня загружается видеоклип и игра должна подсвечивать цели, которые нужно поразить.
Требования к исполнителю:
– Опыт разработки интерфейса для игр.
– Художественный вкус, умение рисовать от руки(ОБЯЗАТЕЛЬНО)
– Уверенная работа с программами: Adobe Photoshop, Adobe Flash.
– Быть доступным в онлайне для обсуждения проекта.
Время на разработку игры – 2-3 недели.
Буду рад ответить на все ваши вопросы.
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