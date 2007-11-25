Разработка интерфейса несложной Flash-игры

$500
ПрочееЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется Художник-Дизайнер для создания графики flash-игры.

Краткие сведения:

Необходимо разработать хороший, понятный, качественный интерфейс игры.

– Только 2D графика!

– В игре около 20 окошек: одно главное окно, и несколько дополнительных (например меню, загрузить/сохранить игру, таблица рекордов, список разработчиков, интро, и т.д.)

– Все уровни практически в одном и том же стиле. Для каждого уровня загружается видеоклип и игра должна подсвечивать цели, которые нужно поразить.

Требования к исполнителю:

– Опыт разработки интерфейса для игр.

– Художественный вкус, умение рисовать от руки(ОБЯЗАТЕЛЬНО)

– Уверенная работа с программами: Adobe Photoshop, Adobe Flash.

– Быть доступным в онлайне для обсуждения проекта.

Время на разработку игры – 2-3 недели.

Буду рад ответить на все ваши вопросы.

[email protected]

16 лет назад
sevamen
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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