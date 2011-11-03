Изменить номер телефона в шапке сайта

Имеются 864 *.lbl файла, сделанный в программе LabelView. Необходимо сделать точно такие же в программе ZebraDeziner. Расширения файлов одинаковые, но конвертера я не нашел. *.lbl - это стикеры от1 до 20 строчек текста. ...
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