Изменить номер телефона в шапке сайта

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Завершен15 заявок367 просмотров

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14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

tehnologM
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Пока выясняли, что надо сделать Александр все сделал :). Вот это скорость! Довольнаааааааа
Понятная постановка задачи, содействие по всем возникающим вопросам, моментальная оплата работы - что еще нужно бедному фрилансеру? Идеальный заказчик. Жаль, что только 10 баллов можно выставить, я бы поставил 20.

Заявки фрилансеров

tehnologM
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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