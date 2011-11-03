Изменить номер телефона в шапке сайта

Требуется аккуратно вырезать дом (сам дом+кирпичный забор+дерево слева у дома) с фотографии, в месте, где дерево заслоняет кирпичную трубу - отредактирвать. После вырезания дом требуется поместить на фон - где будет такая же трава, ...