Изменить pdf (конвертироавть в doc и изменить)

pdf конвертироавть в doc

1. улучшить изображение logo_loctor и вставить на место логотипа FleetMaster

2. в файле весь текст зелёного цвете поменять на красный (как в логотипе)

3. в самом тексте сделать следующее

- переносим колонку "корпоративные клиенты" вместе с ценами на место "интеграторы"

- переименовываем эту колонку в "Дилеры"

- теперь базовой стала новая колонка "Дилеры" - от неё и будем плясать дальше!!!!!!

- все цены в старой колонке "дилеры" увеличиваем на 50% и эту колонку обзываем "Оптовая цена"

- в цены в старой колонке "Корпоративные клиенты" убираем (оставляем пробелы) и эту колонку обзываем "Рекомендуемая цена с установкой"

На выходе имеем

- word документ для дальнейшей работы с ценами, который я уже самостоятельно могу конвертировать в pdf

бюджет 5 у.е.