Изменить pdf (конвертироавть в doc и изменить)

Здравствуйте. Поставил шаблон, он не много с демо не совпадает, скажите как подогнать. Вот то что есть у меня http://mikis.ru а вот адрес того что хотел бы видеть http://demo.joomlajunkie.com/ (вверху выбрать демо шаблона JJ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
pdf конвертироавть в doc
1. улучшить изображение logo_loctor и вставить на место логотипа FleetMaster
2. в файле весь текст зелёного цвете поменять на красный (как в логотипе)
3. в самом тексте сделать следующее
- переносим колонку "корпоративные клиенты" вместе с ценами на место "интеграторы"
- переименовываем эту колонку в "Дилеры"
- теперь базовой стала новая колонка "Дилеры" - от неё и будем плясать дальше!!!!!!
- все цены в старой колонке "дилеры" увеличиваем на 50% и эту колонку обзываем "Оптовая цена"
- в цены в старой колонке "Корпоративные клиенты" убираем (оставляем пробелы) и эту колонку обзываем "Рекомендуемая цена с установкой"
На выходе имеем
- word документ для дальнейшей работы с ценами, который я уже самостоятельно могу конвертировать в pdf
бюджет 5 у.е.
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