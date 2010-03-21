Картинка для стартовой страницы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка135 просмотров

Нужно создать картинку для стартовой страницы несложного интернет-магазина, которая состоит из трёх картинок. В первой картинке настольный компьютер, во второй картинке карта мира, в третьей картинке банкноты. Смотрите эскиз.

Детали ТЗ пришлю по запросу.

15 лет назад
roman7652
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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