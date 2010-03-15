3D-сборка в Компасе

Приветствую.

Мне необходима модель пульсатора Interpuls L80. Модель необходимо выполнить в Компасе.

Что это такое можно посмотреть здесь - http://www.coburn.com/ImageLibrary/Public/PDFs/PartsL80.pdf

Сложность представляют только корпус и боковая крышка, остальное элементарно.

!!!Чертежей нет, поэтому придется обмерять реальный образец. В связи с этим предпочтение кандидатам из Челябинска. Хотя можно придумать как передать его Вам в другой город.

Выбирать кандидата буду по портфолио, поэтому если Вам нечего показать, не тратье свое и мое время.