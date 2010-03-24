Необходим творческий подход к моему Проекту.
Изменить надпись в логотипе
Необходимо сделать два варианта логотипа, изменив надпись на Social Network на "Народные актеры" и "ActoryWorld"
Выбранный исполнитель
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