Персональный проект для Zanina Kira (Tarabeya)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен1 заявка132 просмотра

Необходим творческий подход к моему Проекту.

15 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Tarabeya
Kira 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$15
1 день
Мгновенная реакция на мой запрос. Творческий подход к Проекту. Приятное общение в процессе работы. Большое спасибо!
Довольна сотрудничеством) Константин очень приятный в общении заказчик!

Заявки фрилансеров

Tarabeya
Kira 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

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