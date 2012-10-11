Нужен шаблон рамки для вставки картинок

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен1 заявка162 просмотра

Здравствуйте!

Нужно придумать и нарисовать оригинальный, современный и запоминающийся шаблон, в который будут вставляться две картинки с подписями. К сожалению, показать пример того, что именно хочу, не могу, так как в сети подобного не нашел, поэтому нужно будут покреативить :)

Работа срочная. Цена - 20$. Если сможете предложить нечно супер-супер, то готов оговорить и большую сумму.

Оплата WMZ или WMR.

ICQ для связи: 562194611

PS: если у Вас нет примеров своих работ, то не отзывайтесь на проект - не тратьте мое и свое время.

13 лет назад
Fibanacho
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Все было сделано быстро и четко! Советую обращаться к Александру как к хорошему дизайнеру.
Рад оставить Вам первый положительный отзыв, очень доволен сотрудничеством, четкое задание и своевременная оплата.

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netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад

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