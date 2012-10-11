Здравствуйте! Нужен дизайн для шахматной группы http://www.facebook.com/ChessMasterClub в Facebook, типа как у них http://www.facebook.com/molodost.bz
Нужен шаблон рамки для вставки картинок
Здравствуйте!
Нужно придумать и нарисовать оригинальный, современный и запоминающийся шаблон, в который будут вставляться две картинки с подписями. К сожалению, показать пример того, что именно хочу, не могу, так как в сети подобного не нашел, поэтому нужно будут покреативить :)
Работа срочная. Цена - 20$. Если сможете предложить нечно супер-супер, то готов оговорить и большую сумму.
Оплата WMZ или WMR.
ICQ для связи: 562194611
PS: если у Вас нет примеров своих работ, то не отзывайтесь на проект - не тратьте мое и свое время.
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