Нужен шаблон рамки для вставки картинок

Здравствуйте!

Нужно придумать и нарисовать оригинальный, современный и запоминающийся шаблон, в который будут вставляться две картинки с подписями. К сожалению, показать пример того, что именно хочу, не могу, так как в сети подобного не нашел, поэтому нужно будут покреативить :)

Работа срочная. Цена - 20$. Если сможете предложить нечно супер-супер, то готов оговорить и большую сумму.

Оплата WMZ или WMR.

ICQ для связи: 562194611

PS: если у Вас нет примеров своих работ, то не отзывайтесь на проект - не тратьте мое и свое время.