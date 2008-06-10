Нужно трансформировать базу (каталог) товаров с Shop-Script Premium на ShopCMS 3.0 Alpha 1
Поправить шаблон / модуль
При публикации модулей в позицию right, возникает проблема модули вылазят из шаблона необходимо решить проблему, либо поправив модуль, либо немного растянув шаблон
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