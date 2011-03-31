Проектировщик по части ЭО, ЭМ

Добрый день, требуется опытный дизайнер левелов для 2Д игр-платформеров, и игр, подобной вот этой: http://armorgames.com/play/4846/bubble-guinea-pop По зарплате пока ничего сказать не можем, нет опыта работы с дизайнерами левелов. Предлагайте свои услуги и цены. Скорее всего сначала будет ...