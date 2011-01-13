Веб-дизайнер

Здравствуйте. Есть идея создания Веб-студии "Добрых дел" (Т.е выполнения интернет-заказов различной тематики и сложности), считаю что все возможности, знания и прочие необходимые вещи для этого у меня есть. Требуются фрилансеры по ВСЕМ отраслям Фриласна, начиная от ...
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Требуется дизайнер для работы над проектом on-line игры + настольной игры. График работы свободный. З/п в месяц - 30 000 руб.
Требования к кандидату:
1. Высокий уровень владения графическими пакетами.
2. Отличное знание веб-дизайна.
3. Умение рисовать от руки.
4. Внимательность к деталям,аккуратность, отсутствие привычки «пропадать».
5. Хороший Интернет, постоянная связь (icq, e-mail, skype), порядочность и ответственность.
Присылать портфолио на адрес [email protected]. Предложения без предоставления портфолио не принимаются. По всем вопросам обращаться: тел. +7 926 862 22 53, ICQ 556554463.
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