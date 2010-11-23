Требуются работники в веб-студию по всем отраслям.

ПрочееЗакрыт11 заявок391 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Есть идея создания Веб-студии "Добрых дел" (Т.е выполнения интернет-заказов различной тематики и сложности), считаю что все возможности, знания и прочие необходимые вещи для этого у меня есть. Требуются фрилансеры по ВСЕМ отраслям Фриласна, начиная от рерайтинга, заканчивая Flash программированием, а так же все люди, что могут принести пользу (Менеджеры, модераторы и так далее, постеры и так далее) проекту.

Повторю - студии еще нету и в помине, только в моих идеях. В связи с этим активно выслушаю все заявки, предложения, комментарии, советы.

Выполнение заказов будет как пришедших со стороны, так и данных лично мной. Благодаря большой команде мы сможем осилить серьёзные заказы довольно быстро, что положительно скажется о заработке каждого члена дружного коллективчика. Не думайте, что все мои идеи так и останутся на бумаге. При наличии определенной команды все у нас получится!

Контакты - Skype Beibarsov

ICQ - 666-654-069

Email - [email protected]

Ксати, название - BarsStudio!

Пишите, жду предложений.

Желательно сразу писать в Skype, +Очень жду менеджеров.

13 лет назад
Beibarsov
Виталий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется конструктор

    Срочно требуется конструктор для работы в К3 мебель ПКМ ! Для программирования прототипов изделий!

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный помощник руководителя

    Требуется личный помощник для удаленной работы. Условия: Оклад от 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Арт-директор удаленно

    Креативному агентству на удаленную работу требуется грамотный и ответственный арт-директор. Агентство специализируется на разработке графического и веб-дизайна(новое направление). Адрес агентства: www.vesnakrasna.com Оплата - 20% от заказа. Необходимые требования: - опыт работы в дизайне от 2-х лет; - качественное портфолио (графический ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • В веб-студию требуются

    Доброе время суток!(у меня во дворе сейчас настаёт вечер). По заголовку сразу становится понятно, что сейчас будет большой список вакансий, которые относятся к интернету. Немного обо мне(для некоторых этот абзац даст больше уверенности работы со мной, для ...

    Прочее31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собираю команду для создания футбольного портала

    Если каким-то образом не получится связаться, пишу заранее ICQ 92199954 Skype nikiton 793 Приветствую всех фрилансеров этого замечательного сайта! Я решил собрать команду для создания футбольного портала, на котором можно было бы читать статьи ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спец. по дизайну и поддержке интернет-ресурсов

    ООО Хоум Стэйшн приглашает на работу дизайнера. Требования к соискателям - Специалист широкого профиля по компьютерному и интернет-дизайну, свободное владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Навыки HTML- программирования, опыт написания статей и рекламных текстов. Обязанности ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Младший дизайнер уровней (junior level designer)

    Требования к квалификации: Практические навыки работы с использованием любой из перечисленных технологий: Source Engine, Unreal Engine (предпочтительно), CryEngine, Gamebryo, Renderware и прочих. Наличие хорошо развитого пространственного мышления. Приветствуется художественное или архитектурное образование, знание английского языка. Возможен опыт работы с ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется помощник

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется помощник, который готов с ответственностью подходит к выполнению поставленных задач и получать за это достойную оплату.

    Прочее28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вакансия помошника

    Нужен человек без определенной квалицикации для выполнение несложных, рутинных работ. Подойдут молодые, начинающие фрилансеры, уверенные пользователи компьютера и сети интернет, с опр кол-вом свободного времени и высокой степенью отвественности. Готовые к саморазвитию и стемлению вперед. Разного рода ...

    Прочее29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад