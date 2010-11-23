Требуются работники в веб-студию по всем отраслям.

Срочно требуется конструктор для работы в К3 мебель ПКМ ! Для программирования прототипов изделий!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть идея создания Веб-студии "Добрых дел" (Т.е выполнения интернет-заказов различной тематики и сложности), считаю что все возможности, знания и прочие необходимые вещи для этого у меня есть. Требуются фрилансеры по ВСЕМ отраслям Фриласна, начиная от рерайтинга, заканчивая Flash программированием, а так же все люди, что могут принести пользу (Менеджеры, модераторы и так далее, постеры и так далее) проекту.
Повторю - студии еще нету и в помине, только в моих идеях. В связи с этим активно выслушаю все заявки, предложения, комментарии, советы.
Выполнение заказов будет как пришедших со стороны, так и данных лично мной. Благодаря большой команде мы сможем осилить серьёзные заказы довольно быстро, что положительно скажется о заработке каждого члена дружного коллективчика. Не думайте, что все мои идеи так и останутся на бумаге. При наличии определенной команды все у нас получится!
Контакты - Skype Beibarsov
ICQ - 666-654-069
Email - [email protected]
Ксати, название - BarsStudio!
Пишите, жду предложений.
Желательно сразу писать в Skype, +Очень жду менеджеров.
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