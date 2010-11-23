Требуются работники в веб-студию по всем отраслям.

Здравствуйте.

Есть идея создания Веб-студии "Добрых дел" (Т.е выполнения интернет-заказов различной тематики и сложности), считаю что все возможности, знания и прочие необходимые вещи для этого у меня есть. Требуются фрилансеры по ВСЕМ отраслям Фриласна, начиная от рерайтинга, заканчивая Flash программированием, а так же все люди, что могут принести пользу (Менеджеры, модераторы и так далее, постеры и так далее) проекту.

Повторю - студии еще нету и в помине, только в моих идеях. В связи с этим активно выслушаю все заявки, предложения, комментарии, советы.

Выполнение заказов будет как пришедших со стороны, так и данных лично мной. Благодаря большой команде мы сможем осилить серьёзные заказы довольно быстро, что положительно скажется о заработке каждого члена дружного коллективчика. Не думайте, что все мои идеи так и останутся на бумаге. При наличии определенной команды все у нас получится!

Контакты - Skype Beibarsov

ICQ - 666-654-069

Email - [email protected]

Ксати, название - BarsStudio!

Пишите, жду предложений.

Желательно сразу писать в Skype, +Очень жду менеджеров.