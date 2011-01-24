Требуется веб-дизайнер на пост. работу (удаленно)

Добрый день, требуется опытный дизайнер левелов для 2Д игр-платформеров, и игр, подобной вот этой: http://armorgames.com/play/4846/bubble-guinea-pop По зарплате пока ничего сказать не можем, нет опыта работы с дизайнерами левелов. Предлагайте свои услуги и цены. Скорее всего сначала будет ...
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Здравствуйте, требуется веб дизайнер на постоянную основу, заработная плата от 400-500$ на начальном уровне.
Условия:
1) График с 10-00 до 18-00, Понедельник-Пятница (Обговаривается, если работу будете сдавать и заверять по срокам, то график вообще свободный)
Хотели бы от вас услышать и увидеть:
1) Портфолио
2) Опыт работы
3) Отзывы
4) Примерное время в рабочих днях выполнение 1 макета (И примеры по срокам)
5) Уровень работы с векторной графикой
6) Уровень работы с флэш технологией
7) Верстка, если умеете, то в каких технологиях и примеры
8) Возраст
9) Город
10) Контактные данные
Резюме отправляйте на [email protected]
ICQ для связи 531121
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