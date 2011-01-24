Требуется веб-дизайнер на пост. работу (удаленно)

Здравствуйте, требуется веб дизайнер на постоянную основу, заработная плата от 400-500$ на начальном уровне.

Условия:

1) График с 10-00 до 18-00, Понедельник-Пятница (Обговаривается, если работу будете сдавать и заверять по срокам, то график вообще свободный)

Хотели бы от вас услышать и увидеть:

1) Портфолио

2) Опыт работы

3) Отзывы

4) Примерное время в рабочих днях выполнение 1 макета (И примеры по срокам)

5) Уровень работы с векторной графикой

6) Уровень работы с флэш технологией

7) Верстка, если умеете, то в каких технологиях и примеры

8) Возраст

9) Город

10) Контактные данные

Резюме отправляйте на [email protected]

ICQ для связи 531121