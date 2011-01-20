Дизайнер левелов для игр под iOS и Mac

Добрый день, требуется опытный дизайнер левелов для 2Д игр-платформеров, и игр, подобной вот этой: http://armorgames.com/play/4846/bubble-guinea-pop

По зарплате пока ничего сказать не можем, нет опыта работы с дизайнерами левелов. Предлагайте свои услуги и цены.

Скорее всего сначала будет удаленная работа, если все будет исполнено хорошо и без запинок - будет назначено собеседование в офисе в Киеве.

Всем кандидатам необходимо приложить примеры своих работ.

Спасибо, удачи!