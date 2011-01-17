Требуется дизайнер в офис, г. Москва

$5000
ПрочееЗакрытнет заявок81 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В офис(м. Тульская или Серпуховская) требуется дизайнер умеющий рисовать в изометрии: здания, декорации, ландшафт, растительность.

Примеры: http://static3.depositphotos.com/1002806/160/v/450/dep_1607572-Rich-House-Isometric.jpg , http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/10613396/2/istockphoto_10613396-isometric-house-cutaway.jpg , http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/111187/111187,1251207624,1/stock-vector-house-isometric-35883946.jpg

В ответе обязательно присылайте примеры работ и желание по з.п.

Условия:

график работы - главное прийти до 12 часов на работу.

з.п. от 60000 рублей, зависит от того насколько качественно и быстро рисуете.

email: fatalius83[собака]gmail.com

13 лет назад
badabumedia
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Веб-дизайнер

    $1000

    Требуется дизайнер для работы над проектом on-line игры + настольной игры. График работы свободный. З/п в месяц - 30 000 руб. Требования к кандидату: 1. Высокий уровень владения графическими пакетами. 2. Отличное знание веб-дизайна. ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются работники в веб-студию по всем отраслям.

    Здравствуйте. Есть идея создания Веб-студии "Добрых дел" (Т.е выполнения интернет-заказов различной тематики и сложности), считаю что все возможности, знания и прочие необходимые вещи для этого у меня есть. Требуются фрилансеры по ВСЕМ отраслям Фриласна, начиная от ...

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется конструктор

    Срочно требуется конструктор для работы в К3 мебель ПКМ ! Для программирования прототипов изделий!

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный помощник руководителя

    Требуется личный помощник для удаленной работы. Условия: Оклад от 12 000 рублей за 8-ми часовой рабочий день пять дней в неделю с 10.00 до 19.00 московского времени в будние дни. На испытательный срок продолжительностью две недели ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Арт-директор удаленно

    Креативному агентству на удаленную работу требуется грамотный и ответственный арт-директор. Агентство специализируется на разработке графического и веб-дизайна(новое направление). Адрес агентства: www.vesnakrasna.com Оплата - 20% от заказа. Необходимые требования: - опыт работы в дизайне от 2-х лет; - качественное портфолио (графический ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • В веб-студию требуются

    Доброе время суток!(у меня во дворе сейчас настаёт вечер). По заголовку сразу становится понятно, что сейчас будет большой список вакансий, которые относятся к интернету. Немного обо мне(для некоторых этот абзац даст больше уверенности работы со мной, для ...

    Прочее31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собираю команду для создания футбольного портала

    Если каким-то образом не получится связаться, пишу заранее ICQ 92199954 Skype nikiton 793 Приветствую всех фрилансеров этого замечательного сайта! Я решил собрать команду для создания футбольного портала, на котором можно было бы читать статьи ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спец. по дизайну и поддержке интернет-ресурсов

    ООО Хоум Стэйшн приглашает на работу дизайнера. Требования к соискателям - Специалист широкого профиля по компьютерному и интернет-дизайну, свободное владение программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Навыки HTML- программирования, опыт написания статей и рекламных текстов. Обязанности ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется помощник

    Добрый день уважаемые фрилансеры! Требуется помощник, который готов с ответственностью подходит к выполнению поставленных задач и получать за это достойную оплату.

    Прочее28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вакансия помошника

    Нужен человек без определенной квалицикации для выполнение несложных, рутинных работ. Подойдут молодые, начинающие фрилансеры, уверенные пользователи компьютера и сети интернет, с опр кол-вом свободного времени и высокой степенью отвественности. Готовые к саморазвитию и стемлению вперед. Разного рода ...

    Прочее29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад