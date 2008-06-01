Нужно исправить небольшой косяк с прозрачностью в браузере ИЕ6 www.sungate.kz
Разовая работа
Необходимо выполнить разовую работу- прегнать картинки из 8-битного представления в 16-битное, с соответствующей коррекцией, чтобы они класно смотрелись. Картинки для игрового автомата. Картинок много порядка 700 штук.
Заявки фрилансеров
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