Нужно исправить небольшой косяк с прозрачностью

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Завершен6 заявок281 просмотр

Нужно исправить небольшой косяк с прозрачностью в браузере ИЕ6

www.sungate.kz

17 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

xhtml-coder
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое, подправил карту на аяксе, теперь работает красиво и грамотно, хороший специалист. Со стилями умеет работать.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата вовремя, адекватен.

Заявки фрилансеров

xhtml-coder
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад

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