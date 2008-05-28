Нужно трансформировать базу (каталог) товаров с Shop-Script Premium на ShopCMS 3.0 Alpha 1
Чертеж в AutoCad
Нужно вычертить небольшой механизм в своей вольной интерпретации. Жду желающих в личных сообщениях.
Заявки фрилансеров
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