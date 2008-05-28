Чертеж в AutoCad

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Закрыт10 заявок256 просмотров

Нужно вычертить небольшой механизм в своей вольной интерпретации. Жду желающих в личных сообщениях.

AutoCAD
17 лет назад
Token
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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