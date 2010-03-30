Смена фона у логотипов производителей

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Завершен17 заявок368 просмотров

Требуется сменить белый фон производителей автомобильных аксессуаров с белого на чёрный под дизайн сайта.

Всего 61 логотип...

Пишите стоимость и сроки.

15 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Всё сделано качественно и в срок,всё поправки делаются моментально.Очень доволен работой.Спасибо.
Хороший заказчик, предоставлено четкое задание. Своевременно оплачена работа. Всем советую.

Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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