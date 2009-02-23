Поправить енджине файлик

$3
ПрочееЗавершен3 заявки131 просмотр
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Правлю в приложенном файле строчку:

if (($subaction != '' or $newsid != '') and $news_found) $titl_e ="Смотреть онлайн ".$metatags['title']",онлайн бесплатно. Скачать ".$metatags['title']", скачать бесплатно";

Почему то заливаю к себе выдает ошибку - поправить )

Аська: 1332814

(строчка относится к титлу сайта).

15 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
Chikorat
Егор 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$1
1 день
Большое спасибо, быстро помог разобраться в ошибке кода.
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