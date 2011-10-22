Проект для программиста 1С

Нужно сделать проект. Наработки есть. Все будет дано как приступите к работе.

Суть проекта: создать обработку, которая перенсет все остатки на заданную дату и все имеющиеся в базе документы после этой даты, создать внешние отчеты, которые были.

ТЗ отправлю лично. Сюда добавить не могу.