Настроить драйвер OCI под QT

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Добрый день!

требуется настроит driver Oracle (oci)

имеется:

QT 4.7.4: (Qt libraries 4.7.4 for Windows (minGW 4.4, 328 MB))

Oracle 11 XE: (OracleXE112_Win32.zip)

MinGW-gcc440_1.zip распакован в C:\mingw

Пути:

C:\oraclexe

C:\mingw

C:\Qt\4.7.4\

как собрать oci driver?

для вопросов: [email protected]

14 лет назад
katygirl
Катя 
33 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

SkipUFO
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$5
1 день

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SkipUFO
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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