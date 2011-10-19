Помочь удаленно восстановить данные с раздела EXT2

Проблема, слетел раздел ext3 1Tb. Использую хранилище данных HD-плеер с жестким диском 1Tb. В один прекрасный день HD-плеер не загрузился с этим HDD. Подключил я HDD к компу (WinXP ноут), через USB переходник. Использовал ПО: explore2fs разные версии, по началу файловую систему было видно, а потом я попробовал удалить какие-то ненужные файлы на HDD, explore2fs завис и больше я не вижу раздел. Пробовал R-Studio, не видит почти ничего на диске. Просьба помочь за деньги удаленно.