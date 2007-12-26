Программист на Ассемблере

Разработать программу для работы с файловыми системами FAT 12,16,32:" Информация о размещении файла на диске, фрагментирован ли он, и сколько разрывов в записи". Язык реализации асеемблер или яву с ассемблерными вставками, программый доступ к системным структурам физического или логического диска, файлам\каталогам выполнить на уровне секторов(т.е. с прерыванием int 25/26h для логических, int 13h для физического диска). Для вывода использавать системный сервис прерывания int 21h.

Учитывая срочность написания, программу нужно закончить к этому воскресению-понедельнику, учитывая определенную сложность программы и короткие сроки, премия будет увеличена. Принемаются все предложения.За дополнительной информацией [email protected].