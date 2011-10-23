Нужна немного измененная копия сайта, сделанная на DLE. При подаче заявки указывайте цены и строки!
Редактирование прайс листов excel
Есть ряд прайс-листов, 10+ штук. Необходимо отредактировать их в экселе. Как и что делать - я расскажу.
Работа на один рабочий день.
Оплата 30$
От вас требуется умение работать с Excel, адекватность и усидчивость.
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