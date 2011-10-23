Доработка надстройки в 1С 7.7

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Имеется надстройка 1С - фитнес-клуб.

Необходимо доработать некоторые функции: добавить некоторые колонки, справочники, напоминания, сортировку и т.д., обновить вид карточки клиента.

По возможности реализовать модуль ведения клиентской базы: отслеживание звонков, напоминание о контакте, ведение истории переговоров.

Подробности в личку.

14 лет назад
Poteshnova
43 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
14 лет назад

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