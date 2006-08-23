Редирект для DLE

Здравствуйте.

Движок DLE.

Нужно сделать редирект с категории на статическую страницу.

Есть категория www.site.ru/news/, сделан ее вывод через www.site.ru/news.html, но нужен редирект с категории на страницу, при запросе категории.

В DLE категория выводится так: RewriteRule ^([^.]+)/?$ index.php?do=cat&category=$1 [L]

Статическая страница так: RewriteRule ^([^/]+).html$ index.php?do=static&page=$1 [L]