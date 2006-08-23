Необходимо сделать для сайта http://bosanogka.org.ua изменение цвета картинок в товаре как на этом сайте http://bambino.ua/categories/kolyaski-jane-3-v-1-micro: при нажатии на цветной значок должна меняться фотография к товару. Предлагайте цену и сроки изготовления.
Редирект для DLE
Здравствуйте.
Движок DLE.
Нужно сделать редирект с категории на статическую страницу.
Есть категория www.site.ru/news/, сделан ее вывод через www.site.ru/news.html, но нужен редирект с категории на страницу, при запросе категории.
В DLE категория выводится так: RewriteRule ^([^.]+)/?$ index.php?do=cat&category=$1 [L]
Статическая страница так: RewriteRule ^([^/]+).html$ index.php?do=static&page=$1 [L]
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