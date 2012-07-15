Ребрендинг поисково-аналитической системы

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Закрыт1 заявка75 просмотров

Необходимо:

1. Анализ сайта (на сайте размещена поисково-аналитическая система Regionzakaz (госзакупки))

2. Формирование ТЗ для развития поисково-аналитической системы (анализ конкурентов, на основе ТЗ разработка программного продукта)

3. Собственно разработка программного продукта

4. Тест системы

5. Внесение корректировок после ввода системе на основе запросов пользователей и внутренних клиентов компании

13 лет назад
sibzakaz
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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