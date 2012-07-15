Исправить кодировку на сайте

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Завершен7 заявок124 просмотра

Есть проблемы с установкой ссылок сапе(sape.ru) на сайт. Исправить кодировку ссылок сапе на сайте, и другие ошибки при выводе ссылок...

Подробности в личку.

13 лет назад
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Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Всё сделал как требовалось и главное быстро. Рекомендую.
Отличный работодатель. Все четко и без задержек. Рекомендую.

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Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад

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