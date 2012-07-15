Есть cpanel бакап сайта. Нужно перенести его на godaddy хостинг. Соотвественно базы содать, конфиги все что нужно подправить. Сайт на modx и wordpress. Домен уже подключен.
Исправить кодировку на сайте
Есть проблемы с установкой ссылок сапе(sape.ru) на сайт. Исправить кодировку ссылок сапе на сайте, и другие ошибки при выводе ссылок...
Подробности в личку.
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