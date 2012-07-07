Куплен лайсенс и компонент EXP Auto: Всё абсолютно легально, корректировки разрешены. Есть всего 5 пунктов, которые нужно отрегулировать. самый сложный это добавить вертикальные колонки в авто листинге. ...
Нарисовать график функции (Canvas + Delphi)
Необходимо нарисовать Canvas'ом в Delphi график функции Y = (+/- sqrt[ (x^3) / (2*A-2) ] ) - B
A и B задаются через Edit'ы
Интервал X1 - X2 так же через Edit'ы
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