Перенос блога в Джумла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки125 просмотров

У меня блог в системе блоггер, нужно перенести в джумлу 2,5.

Интересует только база, тэги и картинки всё вокруг не важно.

Блог - www.narod-med.com

Joomla
13 лет назад
troidesigns
Тим Шан 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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