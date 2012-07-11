Нужна база отелей

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Нужна база Отелей с системы ittourDOTcomDOTua или ей соответствующая.

Примеры форм где есть данные Главная-Турагентсвам-Модуль поиска туров-Примеры

База в видет 3-х таблиц (MYSQL):

Список Стран. (Поля: country_id, title)

Список Курортов в привязке к стране. (Поля: resort_id, country_id, title)

Список Отелей в привязке к стране и курорту. (Поля: hotel_id, country_id, resort_id, title, star (кол. звезд, для вил -1), desc (описание отелей, у некоторых есть))

Интересует цена/сроки за базу со всеми полями и без поля описание отеля.

Описание отеля находится Заказать - Подробнее (часть текст схлопнута JS открывается после нажатия на Подробней)

Пример – Grand Hotel Palace Подробней и там начинается описание "Месторасположение

Отель расположен неподалеку от центра города Thessaloniki. Международный аэропорт находится в 19 км от отеля...."

и еще часть описания схлопнуто JS.

JavaScriptMySQL
13 лет назад
Tomi2012
Хант 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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