Нужна база Отелей с системы ittourDOTcomDOTua или ей соответствующая.

Примеры форм где есть данные Главная-Турагентсвам-Модуль поиска туров-Примеры

База в видет 3-х таблиц (MYSQL):

Список Стран. (Поля: country_id, title)

Список Курортов в привязке к стране. (Поля: resort_id, country_id, title)

Список Отелей в привязке к стране и курорту. (Поля: hotel_id, country_id, resort_id, title, star (кол. звезд, для вил -1), desc (описание отелей, у некоторых есть))

Интересует цена/сроки за базу со всеми полями и без поля описание отеля.

Описание отеля находится Заказать - Подробнее (часть текст схлопнута JS открывается после нажатия на Подробней)

Пример – Grand Hotel Palace Подробней и там начинается описание "Месторасположение

Отель расположен неподалеку от центра города Thessaloniki. Международный аэропорт находится в 19 км от отеля...."

и еще часть описания схлопнуто JS.