У меня блог в системе блоггер, нужно перенести в джумлу 2,5. Интересует только база, тэги и картинки всё вокруг не важно. Блог - www.narod-med.com
Нужна база отелей
Нужна база Отелей с системы ittourDOTcomDOTua или ей соответствующая.
Примеры форм где есть данные Главная-Турагентсвам-Модуль поиска туров-Примеры
База в видет 3-х таблиц (MYSQL):
Список Стран. (Поля: country_id, title)
Список Курортов в привязке к стране. (Поля: resort_id, country_id, title)
Список Отелей в привязке к стране и курорту. (Поля: hotel_id, country_id, resort_id, title, star (кол. звезд, для вил -1), desc (описание отелей, у некоторых есть))
Интересует цена/сроки за базу со всеми полями и без поля описание отеля.
Описание отеля находится Заказать - Подробнее (часть текст схлопнута JS открывается после нажатия на Подробней)
Пример – Grand Hotel Palace Подробней и там начинается описание "Месторасположение
Отель расположен неподалеку от центра города Thessaloniki. Международный аэропорт находится в 19 км от отеля...."
и еще часть описания схлопнуто JS.
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