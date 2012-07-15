Перенос сайта на godaddy

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Завершен1 заявка196 просмотров

Есть cpanel бакап сайта. Нужно перенести его на godaddy хостинг. Соотвественно базы содать, конфиги все что нужно подправить. Сайт на modx и wordpress. Домен уже подключен.

MODXWordPress
13 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$18
1 день
Все отлично. настоящий профессионал!
Рад был помочь. Оплатой доволен, заказчик всегда на связи и готов ответить на все вопросы. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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