Реинженеринг детских игр на C++

Требуется перенести исходный код написанный на С++ нескольких простых 2D детских игр со старого движка на мультиплатформенный лицензионный движок тоже на С++. Исходный код, скрипты, ресурсы - имеются в наличии. Детские игры более менее однотипны - это обучающие игры от 10 до 15 сцен и плюс менюшки. Если у Вас уже есть опыт использования какого-либо мультиплатформенного 2D движка - предлагайте, рассмотрю. Мне надо поддержать 3 платформы: iOS, Bada & Android. На одну игру отводится 1 месяц. Доступ к ресурсам - через SVN. Оплата за каждую игру в отдельности, по 500$ за игру.