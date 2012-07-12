Разработка RDLC отчетов и шаблонов

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Закрытнет заявок97 просмотров

Требуется специалист для разработки RDLC отчетов и шаблонов

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms252067(v=vs.80).aspx) . Опыт обязатен.

13 лет назад
techvect
Северов 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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