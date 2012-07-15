Работа на постоянной основе, обновление катлога 1С. Формирование актуальных позиций и цен в 1С.
Сайт на Joomla 1,7 - починка и расстановка модулей
Нужно упорядочить модули и починить несколько упавших после редизайна элементов, смотреть тут: www.weedy.be, произошло смешение старого и нового дизайна, наглядно проявляется при нажатии кнопки Евро-гид и потом Чехия.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть задача, нужно решить ее на pascal с использованием длинной арифметики, есть некоторые наработки. В заявке пишите стоимость. Оплата webmoney. Задачу скину в личку.Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для разработки RDLC отчетов и шаблонов (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms252067(v=vs.80).aspx) . Опыт обязатен.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Переписать фильтр по дате создания и дате обновления товара, фильтр есть но не отберает по дате. Движек самописный.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется перенести исходный код написанный на С++ нескольких простых 2D детских игр со старого движка на мультиплатформенный лицензионный движок тоже на С++. Исходный код, скрипты, ресурсы - имеются в наличии. Детские игры более менее однотипны ...Закрыт13 лет назад
Стоит айпителефония на 7 операторов. Звонки фиксируются в таблицах гугл. Необходимо перенести колл-центр на работу в црм типа Битрикс24, или другого по вашему предложению.Закрыт13 лет назад
Есть проблемы с установкой ссылок сапе(sape.ru) на сайт. Исправить кодировку ссылок сапе на сайте, и другие ошибки при выводе ссылок... Подробности в личку.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть cpanel бакап сайта. Нужно перенести его на godaddy хостинг. Соотвественно базы содать, конфиги все что нужно подправить. Сайт на modx и wordpress. Домен уже подключен.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужна база Отелей с системы ittourDOTcomDOTua или ей соответствующая. Примеры форм где есть данные Главная-Турагентсвам-Модуль поиска туров-Примеры База в видет 3-х таблиц (MYSQL): ...Закрыт13 лет назад
- $50
У меня блог в системе блоггер, нужно перенести в джумлу 2,5. Интересует только база, тэги и картинки всё вокруг не важно. Блог - www.narod-med.comПрочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад