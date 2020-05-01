Изменение цвета картинки для Joomla 1.5.20 Stable

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходимо сделать для сайта http://bosanogka.org.ua изменение цвета картинок в товаре как на этом сайте http://bambino.ua/categories/kolyaski-jane-3-v-1-micro: при нажатии на цветной значок должна меняться фотография к товару. Предлагайте цену и сроки изготовления.

Joomla
13 лет назад
bosanogka
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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