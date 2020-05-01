Необходимо: 1. Анализ сайта (на сайте размещена поисково-аналитическая система Regionzakaz (госзакупки)) 2. Формирование ТЗ для развития поисково-аналитической системы (анализ конкурентов, на основе ТЗ разработка программного продукта) 3. Собственно разработка программного продукта 4. Тест системы ...
Изменение цвета картинки для Joomla 1.5.20 Stable
Необходимо сделать для сайта http://bosanogka.org.ua изменение цвета картинок в товаре как на этом сайте http://bambino.ua/categories/kolyaski-jane-3-v-1-micro: при нажатии на цветной значок должна меняться фотография к товару. Предлагайте цену и сроки изготовления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно упорядочить модули и починить несколько упавших после редизайна элементов, смотреть тут: www.weedy.be, произошло смешение старого и нового дизайна, наглядно проявляется при нажатии кнопки Евро-гид и потом Чехия.Прочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работа на постоянной основе, обновление катлога 1С. Формирование актуальных позиций и цен в 1С.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, есть задача, нужно решить ее на pascal с использованием длинной арифметики, есть некоторые наработки. В заявке пишите стоимость. Оплата webmoney. Задачу скину в личку.Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для разработки RDLC отчетов и шаблонов (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms252067(v=vs.80).aspx) . Опыт обязатен.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Переписать фильтр по дате создания и дате обновления товара, фильтр есть но не отберает по дате. Движек самописный.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется перенести исходный код написанный на С++ нескольких простых 2D детских игр со старого движка на мультиплатформенный лицензионный движок тоже на С++. Исходный код, скрипты, ресурсы - имеются в наличии. Детские игры более менее однотипны ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Стоит айпителефония на 7 операторов. Звонки фиксируются в таблицах гугл. Необходимо перенести колл-центр на работу в црм типа Битрикс24, или другого по вашему предложению.Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть проблемы с установкой ссылок сапе(sape.ru) на сайт. Исправить кодировку ссылок сапе на сайте, и другие ошибки при выводе ссылок... Подробности в личку.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть cpanel бакап сайта. Нужно перенести его на godaddy хостинг. Соотвественно базы содать, конфиги все что нужно подправить. Сайт на modx и wordpress. Домен уже подключен.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад