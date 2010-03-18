Скрипт для Inno Setup

Нужно интегрировать Яндекс.бар в дистрибутив моей программы. На последнем этапе установки моей программы нужно спросить хочет ли юзер установить бар, а также хочет ли он сделать yandex.ru стартовой страницей и дать ссылку на лицензионное соглашение. После чего запустить инсталятор Яндекс.бара передав ему выбранные пользователем значения.