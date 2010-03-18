3 языка на сайте. Русский-по умолчанию. Нужно привести ссылки к следующему виду http://site.com/razdel?lang=ua к http://site.com/razdel-ua http://site.com/razdel/razdel.html?lang=en к http://site.com/razdel/razdel-ua.html http://site.com/razdel2?lang=ru просто к http://site.com/razdel2 При этом остальные передаваемые ...
Скрипт для Inno Setup
Нужно интегрировать Яндекс.бар в дистрибутив моей программы. На последнем этапе установки моей программы нужно спросить хочет ли юзер установить бар, а также хочет ли он сделать yandex.ru стартовой страницей и дать ссылку на лицензионное соглашение. После чего запустить инсталятор Яндекс.бара передав ему выбранные пользователем значения.
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